Bertrand-Kamal, qui avait participé à la nouvelle saison de "Koh-Lanta" en cours de diffusion sur TF1, est décédé d'une longue maladie. Le jeune trentenaire, qui faisait partie de l'équipe de l'Est, l'une des quatre "tribus" qui s'affrontent cette année dans "Koh-Lanta", avait révélé en juillet sur son compte Facebook se battre depuis des mois contre un cancer, qui avait été diagnostiqué après le tournage de l'émission, réalisé fin 2019 dans les îles Fidji.

Ce vendredi, était diffusé le troisième épisode de cette édition. À cette occasion, Denis Brogniart a pris la parole afin de rendre hommage au jeune candidat. Le présentateur a livré un discours poignant, rappelant le courage et la détermination de Bertrand-Kamel qui a lutté pour vaincre le cancer dont il était atteint.

J'ai découvert un aventurier avant de l'aimer comme un ami

"Il a lutté avec courage et une force de caractère incroyable pendant plusieurs mois. Il allait avoir 31 ans. Il était un homme qui irradiait par sa bonne humeur, un hymne à la joie, un être rare qui fédérait autour de lui. Vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte lors des deux premiers épisodes de Koh-Lanta et vous allez continuer de le découvrir. Son humour, son esprit de compétition, sa tendresse, son sourire et son appétence pour le partage. Cette aventure est le plus bel hommage que l'on peut rendre à celui que tout le monde appelait BK. C'était son rêve de participer à Koh-Lanta, il a été exaucé. J'ai découvert un aventurier avant de l'aimer comme un ami, un être cher avec qui j'ai partagé tant de moments privilégiés. Il m'a ému aux Fidji. Il m'a bouleversé et impressionné ensuite. Malgré la souffrance, il gardait sa bonne humeur, son altruisme, sa gentillesse et sa tolérance. Il y a quelques jours encore, il s'inquiétait pour les autres (...) Il a cru jusqu'au bout qu'il parviendrait à vaincre ce cancer qui le rongeait. (...) Mon BK, je garde précieusement avec moi, pour toujours, tes yeux qui pétillent, nos échanges quotidiens quand c'était dur. Je ne t'oublierai jamais, nous ne t'oublierons jamais et nous te dédions cette saison où tu faisais l'unanimité. Je t'aime", a témoigné Denis Brogniart.

"Koh-Lanta" est l'une des émissions-phares de TF1, qui en est à sa 21e saison (hors éditions spéciales). Le premier épisode des "4 terres", lancé fin août, a rassemblé au total 6,7 millions de téléspectateurs, en incluant le replay sur 7 jours, d'après les données de la chaîne.