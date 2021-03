Koh Lanta et les armes secrètes: deux aventuriers déjà en couple

Koh Lanta est un jeu d’aventure, de stratégie, mais apparemment aussi un lieu pur les rencontres amoureuses. Deux aventuriers de la saison en cours se sont rencontrés sur l’île et filent depuis le parfait amour.

Koh Lanta a vu de nombreux couples se former en 20 ans d’existence. Les plus notoires et durables sont sans aucun doute Jesta et Benoit, et Jérémy et Candice. La nouvelle saison "Koh Lanta: les armes secrètes" a vu se créer une nouvelle idylle.

Myriam et Thomas sont en couple. Ils se sont rencontrés dans l’équipe jaune menée par Aurélien (et Laeticia), et ont tissé des liens forts. Dès le premier jeu, le jeune homme n’a pas hésité à mettre ses mains dans le feu pour se sauver lui et Myriam.

Entre la faim, la transpiration et le manque de confort, les sentiments ne sont apparus qu'à la fin du tournage entre les deux aventuriers. De plus, le chemin n’a pas été facile puisque Thomas était en couple depuis un an à ce moment-là. Son ex-compagne était d’ailleurs celle qu’il devait contacter en cas d’appel téléphonique sur un jeu de confort.

A son retour, Thomas a donc rompu avec elle pour vivre son histoire avec Myriam. Bien qu’ils vivent à plus de 400 kilomètres de distance, leur relation se poursuit. Thomas fait régulièrement le trajet des Yvelines à Lyon.