Kourtney Kardashian a-t-elle épousé Travis Barker lors d'une escapade FOLLE à Las Vegas? Des indices sèment le doute

Les rumeurs entourant la relation de Kourtney Kardashian et Travis Barker s'emballent ces dernières heures. Au vu des publications sur les réseaux sociaux de Kourtney Kardashian et de Travis Barker, les fans se demandent si le couple se s'est tout simplement pas marié à Las Vegas.

Le couple, qui est composé d'amis de longue date, est devenu officiel en février, révélant qu'en fait, Travis Barker a toujours aimé secrètement sa meilleure amie.

La star de la télé-réalité de 42 ans, et le batteur du groupe Blink-182 de 45 ans, laissent planer le doute auprès des fans avec un voyage surprise et détonant à Las Vegas.

En effet, les fans sont à la recherche d'indices sur les médias sociaux selon lesquels le couple aurait peut-être échangé des vœux à Las Vegas.

Le coiffeur incontournable de Kourtney, Glen Coco, a partagé une série de clichés du couple lors de ce week-end énigmatique. Et il a légendé: "Maintenant, je comprends pourquoi les gens se marient à Vegas. Il n'y a rien de tel que l'amour et un bon moment", a-t-il écrit à côté d'images, faisant croire aux fans que le couple s'est marié.

Kourtney est vue sur les photos en train de porter un haut noir et un pantalon en cuir alors qu'elle se pavane dans les couloirs de leur hôtel.

Autre indice qui étonne: les enfants de Travis ont rapidement sauté dans la section des commentaires pour partager leur amour pour l'heureux couple.

Landon, 17 ans, a simplement écrit "de superbes photos", tandis que la belle-fille de Travis, Atiana, 22 ans, a commenté avec des emojis de cœur d'amour noir. Sa fille Alabama, 15 ans, est allée plus loin et a posté une image du couple dans ses histoires Instagram et a écrit: "Tellement heureuse pour vous les gars."