Kourtney Kardashian et Travis Barker plus amoureux que jamais dans une série de photos sur Instagram

Pas l’ombre d’un doute: ces deux-là sont fous l’un de l’autre!

Le 17 octobre 2021, le talentueux batteur Travis Barker demande à la belle Kourtney Kardashian de l’épouser… Laquelle disait évidemment oui, avant de se marier le 15 mai dernier.

Leur idylle est suivie par des millions de personnes, qui ne loupent aucune de leur occasion de s’afficher, toujours amoureux.

Pour les un an de leur fiançailles, ce lundi 17 octobre, Kourtney Kardashian a publié sur son compte Instagram une série de photos entre adorables et un tantinet kitsch. On voit les époux entourés de roses rouges, sur une belle plage sauvage, se tenant par la main, sautant dans les bras l’un de l’autre ou s’embrasser fougueusement, le tout avec leurs looks rock et autres tatouages sur le visage. So romantic!