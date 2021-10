Kourtney Kardashian et Travis Barker se LÂCHENT dans les coulisses d’une célèbre émission

Kourtney Kardashian et Travis Barker peuvent désormais ajouter "Saturday Night Live" à la liste des endroits où ils se sont passionnément embrassés. Plusieurs nouvelles photos partagées par l’aînée du clan Kardashian sur Instagram montrent le couple très proche sur un canapé en cuir noir pendant qu'il se trouvait dans les coulisses de l'émission du 16 octobre, où Barker s'est produit avec Young Thug.



Ces photos ont beaucoup amusé les fans du couple car Kourtney et Travis étaient moqués dans "The People's Kourt", un sketch de Kim Kardashian lors de sa participation au SNL juste une semaine plus tôt.

Ces photos accompagnent une grande nouvelle pour le couple… Kourtney Kardashian et Travis Barker viennent de franchir un nouveau cap dans leur relation : ils se sont fiancés.



Le musicien de 45 ans a organisé une soirée romantique pour demander la main de sa compagne de 42 ans. Il lui a offert une bague surmontée d'un diamant.