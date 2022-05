Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont (vraiment) mariés dimanche (photos)

Kourtney Kardashian a dit "oui" à son fiancé Travis Barker quelques semaines après leur cérémonie sans valeur légale de Las Vegas, selon TMZ. Les amoureux avaient partagé des photos hilarantes et floues de leur faux mariage en avril.



Cette fois, la star de téléréalité et le musicien sont vraiment mari et femme aux yeux de la loi. Le couple a choisi Santa Barbara pour s'unir un dimanche. Travis portait un smoking noir et Kourtney une robe blanche courte et un voile.

Alabama, la fille du batteur de Blink-182, a partagé une photo des mariés sur Instagram pour le plus grand bonheur des fans. Il y avait des gardes du corps et d'autres témoins qui étaient là pour tenir les gens à distance.



Les stars de 43 ans et 46 ans étaient dans une décapotable noire classique, qui avait une pancarte sur laquelle on pouvait lire "JUST MARRIED" avec des boîtes de conserve métalliques.



Toute la famille Kardashian-Jenner n'était pas présente, mais selon TMZ, le couple prévoit une grande fête en Italie.