Kris Jenner accusée de harcèlement sexuel

Kris Jenner a nié les allégations de harcèlement sexuel et d'exhibitionnisme après avoir été poursuivie par un ancien garde du corps. Le "momager" de Kardashian aurait fait subir à l'homme des avances sexuelles "non désirées et malvenues" alors qu'il travaillait dans la sécurité - une affirmation qualifiée de "ridicule" par son avocat, relate Vanity Fair.

La femme de 64 ans est accusée d'avoir massé le cou, les épaules et les bras de l'homme, et d'avoir posé sa main sur son aine, dans un témoignage obtenu par l'agence de presse PA qui a été déposé à Los Angeles.

L'homme, qui n'a pas été nommé, affirme également que la star de Keeping Up With The Kardashians a exposé des parties de son corps d'une "manière obscène ou suggestive".

L'avocat de Kris Jenner, Marty Singer, a publié une déclaration sur le site de divertissement américain TMZ, niant avec véhémence ces allégations.

"Kris nie catégoriquement tout comportement inapproprié envers l'accusateur", a-t-il déclaré. "Le garde de sécurité travaillait à l'extérieur de la maison et il n'est même pas entré dans la maison de Kris."

Marty Singer, un avocat d'Hollywood connu pour défendre les riches et les célèbres, a déclaré que le garde de sécurité avait "très peu d'interaction" avec la mère du clan lorsqu'il travaillait pour la célèbre famille de la télé-réalité.

"Après que le garde ait été surpris à plusieurs reprises à dormir dans sa voiture pendant son travail, la société de sécurité a été priée de ne plus l'affecter à ce travail à l'avenir", a-t-il poursuivi.

"Kourtney nommée mais pas accusée"

Le garde du corps acommencé à travailler pour David Shield Security and Armour Protection Services en février 2017 et a été affecté chez Kris Jenner et à sa fille aînée, Kourtney Kardashian - qui est également nommée.

Il affirme que le harcèlement sexuel de la "momager" a commencé quelques mois plus tard, en mai 2017.

Selon ses dires, la matriarche Kardashian aurait ignoré ses demandes d'arrêt, affirme la plainte. L'homme accuse également David Shield Security d'avoir ignoré les plaintes déposées contre elle.

Il dit avoir été "effectivement licencié" de son poste de protection de Kris Jenner en septembre 2018, suite à ses plaintes. Il poursuit Kris Jenner, Kourtney Kardashian, David Shield Security et Armour Protection Services pour des dommages non spécifiés, alléguant un harcèlement sexuel et un licenciement abusif.

M. Singer a ajouté : "Le gardien n'a jamais porté plainte auprès de son employeur au sujet de Kris jusqu'à ce qu'il conteste cette affirmation ridicule. Bien que Kourtney soit nommée dans le procès, elle n'est pas accusée d'avoir fait quoi que ce soit d'inapproprié avec le garde, et elle ne l'a pas fait".

Kris Jenner est la mère de Kourtney, Kim, Khloe et Rob Kardashian, ainsi que de Kendall et Kylie Jenner.

Au début de ce mois, il a été annoncé que "Keeping Up With The Kardashians", l'émission de télé-réalité qui a fait d'eux des mégastars, se terminera en 2021 après 14 ans d'antenne.