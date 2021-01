Kristen Stewart en Lady Diana: une première photo dévoilée

Après Emma Corin dans "The Crown", c’est au tour de Kristen Stewart d’interpréter la célèbre Diana dans un film intitulé "Spencer". Une première photo de la transformation de l’actrice américaine vient d’être dévoilée.

Manteau rouge, carré blond et chapeau à voilette… Kristen Stewart ressemble à s’y méprendre à Lady Diana. L’actrice américaine incarnera prochainement la maman des princes William et Harry dans un film intitulé "Spencer".

La première photo vient d’être dévoilée et la métamorphose est frappante. Cependant, de nombreux internautes et critiques de cinéma semblent réticents à voir Kristen Stewart en Diana.

Le réalisateur, Pablo Larrain, s’est malgré tout félicité de son choix auprès du site Deadline: "Kristen est l'une des meilleures actrices sur le marché actuellement. Elle peut être mystérieuse et très fragile et au final très forte, et c'est ce dont on a besoin. Tous ces éléments font que j'ai pensé à elle. La façon dont elle a réagi à la lecture du script et dont elle appréhende le personnage, c'est beau à voir. Je pense qu'elle va faire quelque chose de magnifique et intrigant à la fois."

Le film devrait sortir en automne 2021 et suivra Diana durant ses vacances de Noël avec la famille royale. Ce moment marquera sa décision de mettre fin à son mariage avec le prince Charles.

