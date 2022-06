Kylie Jenner déchaîne la toile après la publication de photos d’elle en bikini et en gros plan

Voilà des photos qui ne sont pas passées inaperçues sur Instagram. On aurait pu les croire noyées dans le flux important de publications de Kylie Jenner mais non. Ce mardi, la jeune femme a posté une photo osée d’elle en maillot de bain, légendée "Free the nipple", soit "Libérez les tétons".

Sur ces photos, on voit le généreux décolleté de Kylie Jenner en gros plan et les tétons apparents… à ce que l’on croit! Il s’agit en réalité un audacieux modèle de maillot de bain en trompe l’œil signé Jean-Paul Gaultier.

Les photos ont été prises pour que l’on ait l’impression que Kylie Jenner est nue, et le public a fortement réagi. En commentaires, certains n’y ont vu que du feu ("Kylie, c’est toi?", "Pourquoi as-tu fais ça?", "On voulait juste savoir le prénom de ton fils!"), d’autres ont souligné le culot et le charme de la star ("J’ai presque cru que c’était vrai!", "ça va faire le buzz", "comme c’est perturbant d’ouvrir Instagram et de tomber là-dessus"). Effet escompté atteint!