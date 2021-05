Kylie Jenner est en couple

Kylie Jenner et Travis Scott sont de nouveau ensemble. Mais leur relation n'est pas exclusive, selon TMZ. Les parents de Stormi, restés très proches malgré leur rupture en 2019, ont ravivé l'ancienne flamme et ont décidé de redonner une chance à leur histoire d'amour. Mais la star de téléréalité de 23 ans et le rappeur de 30 ans sont également libres de sortir avec d'autres personnes. Ils ont décidé tous les deux d'être dans une relation ouverte.



Travis a apprécié le style de vie de célibataire et tout ce qui vient avec, mais il voulait aussi revenir avec Kylie et former une famille soudée.



Mardi, le couple a emmené Stormi à Disneyland. Avant cela, ils ont fait une soirée avec les Bieber, Kendall Jenner et Devin Booker juste après que Kylie ait rejoint Travis à Miami pour célébrer l'anniversaire du rappeur.