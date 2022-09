Kylie Jenner n'a toujours pas choisi de prénom pour son fils de 7 mois: voici pourquoi (vidéo)

Kylie Jenner n'est toujours pas prête à partager le nom de son fils de 7 mois. Au moment de la naissance, la star de téléréalité et son compagnon Travis Scott avaient annoncé que le bébé s'appelait Wolf. Mais ils ont rapidement changé d'avis.



"Pour info, le nom de notre fils n'est plus Wolf. On ne sent juste pas que ça lui ressemble. Je voulais juste le partager avec vous, car je vois des loups partout", a écrit la petite soeur de Kim Kardashian en story Instagram en mars.



Jeudi, la cadette du célèbre clan était invitée sur le plateau du "The Late Late Show" de James Corden. Elle a précisé qu'elle n'a pas "officiellement, légalement changé le nom."



La star de 25 ans a précisé que "son nom est toujours Wolf, son passeport est Wolf, mais ce ne sera pas son nom. On attend juste et on mijote. Nous ne l'appelons pas Wolf."

Kylie a ajouté qu'elle n'est pas "prête à partager encore" parce que Travis Scott pense souvent à des noms "cool" et change "encore".



L'animateur a conseillé à Kylie Jenner de "se concentrer sur un nom", et elle a répondu : "Nous l'avons fait."



Lorsque James Corden a demandé si le nom était toujours sur le thème des animaux, la star de téléréalité a répondu : "Non."



Jenner a donné naissance à son deuxième bébé en février, quatre ans après avoir accueilli sa fille Stormi.



En avril, Jenner a déclaré à "Extra" qu'elle hésitait à annoncer le nom de son nouveau-né de peur de le "changer à nouveau". La mère de 25 ans a également été discrète sur les photos de son fils.



Cependant, elle a parlé franchement de ses difficultés post-partum, notamment dans une promotion pour la saison 2 de "The Kardashians".



La créatrice de Kylie Cosmetics "a pleuré sans arrêt pendant trois semaines après l'accouchement", dit-elle à sa soeur Kendall Jenner dans la bande-annonce, en précisant qu'elle "devrait être heureuse".