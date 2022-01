Kylie Jenner partage un rare cliché de son baby-bump (photo)

Enceinte de son deuxième enfant, la plus jeune des sœurs Kardashian-Jenner a dévoilé une photo de son ventre arrondi pour ce début d'année.

A 24 ans, Kylie Jenner attend son second enfant avec le rappeur Travis Scott, dans la tourmente depuis le désastre de l'Asrtroworld festival. Le cliché en noir et blanc a suscité plus de 10 millions de mentions j'aime sur Instagram. En ce début d'année 2022, Kylie Jenner frappe un grand coup en postant cette photo d'elle ventre apparent, simplement vêtue d'un legging et d'un pull à manche longue.



©capture d 'écran_instagram_@kyliejenner

Plutôt discrète quant à sa vie de famille, Kylie Jenner avait préféré garder sa première grossesse secrète, en officialisant la naissance de sa fille Stormi après son accouchement. Cette fois-ci, la star américaine a attendu quelques mois avant d'annoncer être enceinte.