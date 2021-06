L’accouchement rocambolesque de Troian Bellisario: "Les fesses face au pare-brise"

Patrick J. Adams de la série "Suits" et sa femme, Troian Bellisario, actrice dans "Pretty Little Liars", viennent d’accueillir leur deuxième enfant. Elliot a surpris ses parents lors d’un accouchement rocambolesque. L’ex-collègue de Meghan Markle a raconté les détails…

Patrick J. Adams et Troian Bellisario ont vécu un accouchement plutôt rock n’ roll. Lors de la naissance de leur premier enfant, Aurora, il y a deux ans, l’accouchement avait duré près de 26 heures. L’actrice de "Pretty Little Liars" n’a donc pas paniqué lors de son deuxième accouchement quand le travail a commencé dans la voiture en chemin vers l’hôpital.

Patrick J. Adams, l’ex-partenaire de Meghan Markle dans "Suits", a raconté les détails de cette aventure dans le podcast "Katie’s Crib": "Dès que j'appuie sur le bouton et que je récupère le ticket (de parking), elle crie. Je me retourne et au moment où je tourne la tête, Troian est carrément à quatre pattes et ça devient nucléaire. Je vais voir le gardien de sécurité et je dis : ‘Tout se passe dans la voiture. Vous devez faire venir le fauteuil roulant ici, vous devez faire venir les gens, tous les gens, tous les professionnels ! C'est en train d'arriver !’"

Mais les choses se passent vite et le personnel soignant n'a pas le temps de descendre. Le papa de 39 ans doit procéder lui-même à l’accouchement: "Dès que j'ouvre la portière, Troian fait l'un de ses incroyables hurlements. Elle est donc toujours à quatre pattes, les fesses face au pare-brise. Ses fesses sont au niveau de ma tête, alors je vais juste baisser son pantalon et la tête est juste là. Il n'y avait pas de place pour la panique. Vous devez juste faire face à cette situation."

L’acteur vérifie que le cordon ombilical n’est pas autour du cou de sa fille et la fait naître. Troian ajoute: "Je regarde juste par-dessus mon épaule, parce que je suis toujours à quatre pattes... et je vois Patrick la tenir à l'envers, et elle pleure, alors je me suis dit : 'Elle est vivante, elle va bien. Elle respire.'"

La jeune femme a ensuite partagé une photo de l'endroit où a lieu cet accouchement dont elle se souviendra toute sa vie. Leur fille, Elliot Rowena Adams se porte à merveille.