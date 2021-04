"L'histoire de la famille d'Armie Hammer est aussi sinistre que lui", révèle une tante de l'acteur

Avec son physique d'Eros et ses yeux bleus scintillants, Armie Hammer se faufilait au firmament d'Hollywood, étant considéré comme une sorte de Gary Cooper des temps modernes.

Après avoir joué dans des blockbusters tels que "The Social Network", "The Lone Ranger", il commençait à se faire un nom.

Mais l'acteur qui est désormais accusé par plusieurs femmes de viols, est également l'héritier d'une famille américaine qui a amassé plusieurs millions de dollars au fil des générations et qui est connue pour ses activités "peu orthodoxes".

Alors que sa vie se retrouve chamboulée au milieu d'allégations de viol et d'affirmations choquantes selon lesquelles il entretient des fantasmes sexuels profondément troublants qui s'étendent au sado-masochisme non consensuel - et même au cannibalisme, le Daily Mail dépeint ce mercredi matin un portrait tout aussi smbre de ses aïeuls.

"L'histoire de la famille de Hammer est tout aussi sinistre que les affirmations effroyables qui tourbillonnent autour de lui. Pas moins de cinq générations de Hammers sont embourbées dans des scandales qui incluent la débauche, la perversion sexuelle, la toxicomanie, la corruption et la violence meurtrière", révèle ce matin le Daily Mail.

En 1919, l'arrière-arrière-grand-père d'Armie, Julius, médecin, émigré communiste et russe, a pratiqué un avortement illégal sur la femme d'un diplomate bolchevique chez lui à New York. Elle est décédée trois jours plus tard et Julius a été emprisonné pour homicide involontaire.

L'arrière-grand-père de l'acteur était un ami du prince de Galles et un prétendu espion soviétique. Son grand-père a organisé des orgies avec des armes à feu et son père a gardé un "trône sexuel" de plus de 2 mètres de haut.

Comme l'ex-tante d'Armie, Casey Hammer, le confie: "Tel père, tel fils..."

Sa famille, déclare-t-elle, était depuis longtemps "parfaite à l'extérieur et tordue à l'intérieur".

Selon une ex petite-amie de l'acteur, Armie se vantait des soirées de débauche de son propre père dont il avait en sa possession des photos.