L'acteur Bill Murray au coeur d'un scandale

Bill Murray est au coeur d'un scandale aux Etats-Unis depuis plusieurs jours. L'acteur aurait été trop "tactile" avec des femmes sur le plateau de tournage du film "Being Mortal" d'Aziz Ansari. Jeudi, le tournage a été arrêté suite à une plainte déposée spécifiquement contre l'acteur, alléguant un "comportement inapproprié".



Le film a été suspendu indéfiniment dans le cadre d'une enquête sur les agissements de la star de "Ghostbusters", précisent les médias américains.



"La frontière est mince et tout le monde aime Bill, mais bien que sa conduite ne soit pas illégale, certaines femmes se sont senties mal à l'aise et il a franchi une ligne. Il était très tactile, pas dans les domaines personnels, mais il mettait un bras autour d'une femme, touchait ses cheveux, tirait sa queue-de-cheval", a expliqué une source à Page Six.

Depuis le début de l'affaire, le comédien de 71 ans se fait discret et tente d'éviter les paparazzis. Il ne s'est pas encore exprimé sur le sujet.