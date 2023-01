L'acteur Julian Sands porté disparu après une randonnée en Californie

L'acteur britannique Julian Sands, connu pour ses rôles au cinéma et dans de nombreuses séries américaines, est porté disparu depuis vendredi après une randonnée dans une zone montagneuse de la Californie, a indiqué la police du comté de San Bernardino à plusieurs médias américains. Les recherches ont dû être interrompues en raison du mauvais temps et d'un risque d'avalanche. Des drones vont être déployés.

L'acteur était parti en randonnée dans la région autour du Mont Baldy, une montagne de 3.070 mètres située dans le sud de la Californie, à l'est de Los Angeles. Les autorités locales avaient pourtant mis en garde les éventuels promeneurs sur les "conditions défavorables et dangereuses" en raison de vents forts transformant la neige en glace. Ces dernières semaines, deux randonneurs ont perdu la vie dans la même zone après avoir fait une chute.

La Californie est frappée depuis plusieurs semaines par d'importantes tempêtes hivernales entraînant des glissements de terrain, des avalanches et des inondations. Julian Sands habite près d'Hollywood et est décrit par les médias comme un amateur de randonnées en montagne. L'acteur est connu pour ses rôles dans plusieurs séries télévisées américaines telles que "Smallville" et "Elementary", ainsi que dans plusieurs films ("Millenium", "Ocean's Thirteen"...).