L'acteur de films X Ron Jeremy inculpé pour viols et agressions sur 21 femmes: il risque jusqu'à 300 ans de prison

L'acteur de films X, Ron Jeremy, aujourd'hui âgé de 68 ans, a formellement été inculpé ce mercredi à Los Angeles pour plusieurs viols et agressions sexuelles sur 21 femmes, dont des victimes mineures, a annoncé le procureur du comté.

Avec plus de 1 700 apparitions dans des films X depuis la fin des années 1970, Ron Jeremy faisait déjà l'objet d’accusations d’abus sexuels au sein de la profession depuis de nombreuses années. Il a d'ailleurs été tenu à l’écart de différents événements ces dernières années à cause de ces accusations.

Sous les verrous depuis juin 2020, Ron Jeremy nie toutes accusations de viols et d'agressions et a plaidé "non coupable" de tous les faits dont il est accusé, ce mercredi. "Je suis innocent", a-t-il déclaré sur Twitter le 23 juin 2020, "j'ai hâte de prouver mon innocence devant un tribunal! Merci à tous pour votre soutien".

L'année dernière, il avait été accusé du viol de trois femmes et d’agression sexuelle sur une quatrième. Son arrestation et sa comparution devant un tribunal de Los Angeles avaient motivé d'autres victimes à porter plainte contre le sexagénaire.

21 victimes âgées de 15 à 51 ans