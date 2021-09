L'acteur français Omar Sy en lice pour décrocher le titre du sourire le plus sexy du monde (magazine People)

La fin de cette année 2021, riche en surprises, approche à grands pas. Dans 3 mois, le monde accueillera 2022 avec beaucoup d'espoir. Comme chaque année, le magazine People tente de décerner à un humain le prix de l'homme le plus sexy sur terre. Il a d'ailleurs lancé son fameux concours annuel en ligne où les lecteurs peuvent voter et élire le monsieur de leur choix.

Mais c'est aussi l'occasion de décerner d'autres récompenses. En effet, le magazine People a rajouté de nouvelles catégories cette année. Actualité oblige, les votants pourront également choisir quelle est la personnalité qui a réalisé la photo de son vaccin Covid la plus sexy (Et on fera "hello" au biceps du prince William en passant) ou encore quel est l'acteur au sourire le plus sexy.

Dans cette dernière catégorie figure l'acteur français: Omar Sy, qui s'est distingué dans la série à succès Lupin diffusé sur Netflix.

Autre présence remarquée, Bill Gates, le patron de Microsoft fait également son apparition dans les cinq finalistes pour décrocher le titre du nouveau célibataire le plus sexy de l'année... Son divorce ayant été annoncé en janvier avec son épouse depuis 27 ans, Melinda French Gates.

Que le meilleur gagne, ou l'occasion de contempler 100 messieurs sur lesquels les fées se sont penchées.