L'acteur Jonah Hill ajoute une clause surprenante à ses contrats de travail

C'est une révélation assez surprenante que l'acteur Jonah Hill a faite au média Deadline. L'acteur a pris la grande décision de ne plus assurer la promotion de ses films pour protéger sa santé mentale. Alors que son prochain film sera présenté en première "dans un prestigieux festival du film cet automne", Jonah Hill n'en fera pas partie.

L'acteur nominé aux Oscars a partagé la nouvelle tout en annonçant qu'il avait également tourné un documentaire axé sur la santé mentale appelé Stutz. Ce documentaire, tourné en secret avec son thérapeute, voit Jonah Hill s'ouvrir sur ses problèmes d'anxiété. L'acteur lutte depuis 20 ans contre des crises d'angoisse, qui selon lui, ont été "exacerbées" par ses apparitions publiques.

L'acteur prendra donc du recul afin de "protéger" sa santé mentale et ne compte plus assurer les promotions de ses prochains films, une clause qui sera spécifiée sur ses contrats.

En plus de son propre documentaire, que Hill a réalisé et dans lequel il joue, l'acteur a également un nouveau projet pour Netflix – le film comique You People – qui devrait être présenté plus tard cette année.