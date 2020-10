L'acteur Jonah Hill annule ses fiançailles

Selon le magazine People, c'est terminé entre l'acteur Jonah Hill et sa fiancée Gianna Santos. Cette relation semble s'être arrêtée aussi tranquillement qu'elle avait commencé. Jonah Hill et Gianna ont annulé leurs fiançailles, un peu plus d'un an après avoir annoncé qu'ils comptaient se marier. Cette séparation a été faite à l'amiable, révèle le magazine People. Le couple était ensemble depuis 2 ans.

L'acteur tenait à garder sa fiancée à l'abri des projecteurs. C'ets pourquoi le couple a très rarement été photographié ensemble. La jeune femme n'excercait pas un métier dans le cinéma.