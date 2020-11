L'acteur Michael J. Fox annonce la fin de sa carrière en raison de la maladie de Parkinson

L'acteur, Michael J.Fox qui a fait les beaux jours de la saga des films "Retour vers le futur", annonce dans son nouveau livre "No Time like The Future", qu'il mettait un terme à sa carrière en raison de la maladie de Parkinson dont il souffre depuis des années.

"Il y a un temps pour tout, et le temps que je consacre à une journée de travail de douze heures et à mémoriser sept pages de dialogue, est mieux derrière moi", a-t-il écrit dans son livre. Et de conclure: "C'est donc la fin de ma carrière d'acteur..."

Michael J.Fox est devenu célèbre grâce à la série comique "Family Ties" avant de devenir un acteur majeur dans les films, "Back to the Future" et "Teen Wolf", et de revenir à la télévision dans la série "Spin City".

L'acteur a confié avoir eu d'autres problèmes de santé en 2018 et avoir dû subir une chirurgie pour retirer une tumeur non cancéreuse de sa colonne vertébrale, révèle le site de CNN. L'acteur qui a 59 ans estime entamer une seconde retraite.