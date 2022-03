L'acteur Norman Reedus victime d’une commotion cérébrale sur le tournage de "The Walking Dead"

L’un des acteurs principaux de la série The Walking Dead a été victime d’un accident sur le tournage de la série le 11 mars dernier. Norman Reedus, 53 ans, souffre d’une commotion cérébrale mais "se remet bien", selon son agent.

Alors que l’ultime saison de la série à succès The Walking Dead est sur le point d’être bouclée, un malheureux accident est survenu lors du tournage le 11 mars dernier. L’un des acteurs principaux de la série, Norman Reedus, qui interprète Daryl Dixon, s’est blessé sur le plateau. L’acteur de 53 ans souffre d’une commotion cérébrale et doit donc se reposer. "Norman a subi une commotion cérébrale sur le tournage. Il se remet bien et sera bientôt de retour au travail. Merci à tous pour votre inquiétude", avait d’ailleurs commenté son agent.

On ne sait cependant pas si Norman Reedus s’est blessé pendant qu’il filmait une séquence de la série. Mais une chose est sûre : le bouclage de la saison 11 a dû être reporté en conséquence, postposant ainsi le tournage du dernier jour. Cela afin de permettre à l’acteur d’être présent pendant sa convalescence durant la fête de fin de tournage.