L'acteur qui interprète Gunther dans la série Friends révèle être atteint d'un cancer de stade 4

James Michael Tyler, qui est surtout connu pour avoir joué Gunther – le manager du café le Central Perk et l'admirateur secret de Rachel - dans la série Friends a annoncé être très malade lors d'une apparition dans l'émission The Today Show diffusée sur la NBC ce lundi.

L'acteur James Michael Tyler qui a joué Gunther dans le sitcom à succès pendant 10 ans, n'a pas pu assister à la récente réunion des acteurs en personne car il est aux prises avec un grave problème de santé. Il est atteint d'un cancer de la prostate de stade 4 qui s'est propagé dans ses os et l'empêche de pouvoir bouger.

Le mois dernier, James Tyler avait fait une apparition via Zoom dans l'épisode spécial "Friends: The Reunion".

L'émission spéciale, disponible sur la plateforme HBO Max, a vu les acteurs principaux – Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et Matthew Perry – revisiter certains des plus grands moments à l'écran et discuter de leurs souvenirs respectifs.

Lorsqu'on lui a demandé si le casting de "Friends" était déjà au courant de sa maladie, Tyler a déclaré que les producteurs de la série étaient au courant "depuis longtemps" et que David Schwimmer avait correspondu avec lui sur Instagram, révèle le site de CNN.