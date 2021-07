L'acteur Val Kilmer, atteint d'un cancer de la gorge, ne peut plus parler sans son assistant vocal

La star hollywoodienne Val Kilmer ne peut plus parler sans aide et utilise désormais une boîte vocale électronique pour communiquer. L'acteur de Top Gun et de Batman, 61 ans, a révélé son déclin dans un documentaire qu'il a produit pour la plate-forme Amazon.

Il apparaît dans un documentaire intitulé "Val", poussant sa gorge et s'efforçant de prononcer des mots avec son appareil d'assistance.

Ces images choqueront les fans de l'acteur. Val Kilmer a été diagnostiqué en 2015 avec un cancer de la gorge mais, a choisi, au début, de garder son état privé.

Pendant le traitement de la maladie, Kilmer a subi une trachéotomie, qui l'a privé de la capacité de parler.

Une grande partie du documentaire se compose de vidéos filmées par Kilmer tout au long de sa vie et tournées à la maison ou en faisant des films.

S'exprimant en public pour la première fois avec sa boîte vocale, il déclare dans le clip : "C'est comme si c'était hier et pourtant ça a été toute une vie. Au moment où j'écris ces lignes, mon documentaire s'apprête à être présenté en avant-première au Festival de Cannes."

"Je suis reconnaissant d'avoir été sélectionné pour ce grand honneur, j'ai hâte de partager l'histoire de ma vie avec vous tous."

Les encouragements des fans très touchés par l'état de santé de l'acteur ont afflué vers la star.