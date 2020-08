Alyssa Milano "perd ses cheveux" et pense que c'est dû au coronavirus (vidéo)

Jeudi dernier, Alyssa Milano a fait une apparition sur CNN dans l'émission de Chris Cuomo pour évoquer son combat contre le COVID-19 qu'elle a contracté au printemps. L'actrice qui est connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et fréquemment exprimer son opinion via les plateformes en ligne, voulait aussi dénoncer les tests effectués aux Etats-Unis qu'elle juge incohérents et frustrants. Alyssa Milano présentait des symptômes en avril dernier mais les résultats de ses tests CPR effectués à l'époque revenaient négatifs. Alors qu'un premier test sérologique effectué a également été négatif, son dernier test sérologique s'est révélé être positif, ce qui signifie que l'actrice a bien les anticorps au COVID-19, et qu'elle a donc été exposée au nouveau coronavirus.

"Malade de longue durée"

Un jour après cet entretien, Alyssa Milano est retournée à l'hôpital. Selon sa publication postée sur les réseaux sociaux samedi, l'actrice s'est rendue aux urgences parce qu'elle ressentait une "véritable lourdeur" dans sa poitrine et craignait un AVC. Aucun caillot de sang n'a été trouvé, mais l'ancienne star de la série "Charmed" tenait à partager sa résurgence de symptômes.

"Ce virus est nul", a écrit Alyssa Milano, en postant un selfie d'elle portant un masque sur son lit d'hôpital. "Prenez cela au sérieux. J'étais gravement malade en avril. J'ai encore de nombreux symptômes. Je suis ce qu'ils appellent une malade de longue durée. Hier soir, j'avais une vraie lourdeur dans la poitrine. Je suis allé aux urgences juste pour m'assurer que ce n'était pas un caillot de sang. Heureusement, ce n’était pas le cas."

Des internautes émettent des doutes

Dans les commentaires laissés sur les réseaux sociaux, certains internautes l'accusent de mentir. A cela, l'actrice répond: "Vous plaisantez? Pourquoi m'amuserai-je à mentir sur le fait d'avoir un virus?"

Ce dimanche, Alyssa Milano a partagé sur Twitter et Instagram une vidéo d'elle en train de se brosser les cheveux mouillés, démontrant une perte de cheveux importante qu'elle estime être associée au COVID-19. Et de légender cette scène: "Je vais vous montrer ce que le Covid 19 fait à vos cheveux. Prenez cela au sérieux. Portez un foutu masque", a-t-elle déclaré à ses abonnés après avoir retiré plusieurs mèches de sa brosse.