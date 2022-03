L'actrice Amanda Bynes retire le tatouage de son visage et ce n'est pas sans arrière pensée

Comment reconnaître Amanda Bynes? Grâce à son tatouage en forme de petit coeur qu'elle porte sur la joue gauche. Mais cette technique de distinction sera bientôt obsolète.

Ce jeudi 10 mars, sur son compte Instagram suivi par presque 70 000 followers, l'actrice vue dans All That et Ce que j'aime chez toi a posté une vidéo d'elle après une première séance de laser qui a pour but, à terme, de retirer définitivement ce tatouage de son visage.

Et cette démarche n'est sûrement pas entamée par hasard. Deux jours avant, elle annonçait sur ce même réseau social que sa "date de comparution au tribunal arrive dans deux semaines". Celle-ci concerne une procédure entamée pour mettre fin à une tutelle démarrée en 2013, suite à une arrestation pour avoir allumé un feu dans l'allée d'un inconnu et à plusieurs expertises sur ses addictions. Elle affirme être désormais sobre et, récemment, sa mère a confié qu'elle "pratiquait la méditation" et qu'elle travaillait sur le lancement d'une marque de parfums.