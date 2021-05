L'actrice américaine Olympia Dukakis est décédée: elle avait notamment joué dans "Moonstruck" et "Steel Magnolias"

L'actrice américaine Olympia Dukakis, qui a remporté un oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans la comédie romantique "Moonstruck" (1987), est décédée, a fait savoir sa famille. Elle était âgée de 89 ans.



Mme Dukakis était issue d'une famille d'immigrés grecque. Elle est la cousine de Michael Dukakis, le candidat démocrate à l'élection présidentielle de 1988, qui s'était incliné face à George Bush. Après une carrière au théâtre, elle était passée au cinéma dans les années '80, se distinguant notamment dans "Moonstruck", où elle interprétait la mer de l'actrice principale, Cher, également oscarisée pour sa performance dans le film de Norman Jewison. Olympia Dukakis a aussi joué dans "Look Who's Talking" ("Allo maman, ici bébé!"), "Working Girl" et "Steel Magnolias". ("Potins de femmes")