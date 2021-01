L'actrice de la saga Harry Potter, Jessie Cave, est à l'hôpital: son nourrisson âgé de 3 mois est atteint du coronavirus

Abraham, le fils âgé de trois mois de la star de la saga Harry Potter, Jessie Cave, est en ce moment soigné à l'hôpital après avoir été testé positif au coronavirus. L'actrice britannique de 33 ans, s'est rendue sur Instagram mardi matin pour partager une photo de son bébé dans un lit d'hôpital dans une pièce isolée, avec son ordinateur portable ouvert sur le discours national du Premier ministre Boris Johnson annonçant au Royaume-Uni un confinement strict et total pour faire face à la pandémie du coronavirus qui touche sévèrement la Grande-Bretagne.

Dans la légende de cette photo bouleversante, Jessie explique: "J'ai regardé les récents développements dans le journal sur sur le confinement depuis une pièce isolée de l'hôpital. Mon pauvre bébé a été testé positif au covid. Il va bien, mais les soignants sont vigilants et prudents. Cette variante de coronavirus est super puissante et contagieuse, donc j'espère que les gens feront très attention dans les semaines à venir. Je ne voulais vraiment pas que ce soit le début de la nouvelle année de ma famille. Je ne voulais vraiment pas être de retour à l'hôpital si peu de temps après sa naissance traumatisante. Une fois de plus, je suis impressionnée par les infirmières et les médecins. Cela me rend encore plus fière de mon frère et de mon père qui sont docteurs. Veuillez souhaiter à mon bébé un prompt rétablissement..."

C'est le troisième enfant de l'actrice basée à Londres. Elle a a accueilli Abraham en octobre et le nouveau-né a passé les premiers jours de sa vie dans l'unité néonatale après une naissance "terrifiante", avant de sortir de la clinique en novembre.