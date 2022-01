L’actrice de la série "Roseanne" tyrannique? Elle aurait forcé sa fille à survivre dans les bois juste parce qu’elle était "grosse"

Jenny Pentland, la fille de Roseanne Barr, actrice de la série "Roseanne", a raconté une histoire étonnante dans un livre autobiographique "This Will Be Funny Later : A Memoir". Elle dit qu’à l’âge de 15 ans, elle a été surprise chez elle à Los Angeles par un groupe d'hommes costauds qui, sans aucun avertissement, lui ont passé les menottes, l'ont conduite à l'aéroport et l'ont emmenée en avion dans l'Utah.

Là, contre son gré, elle a été amenée dans un camp de survie en pleine nature où elle a été forcée de vivre dans les bois pendant deux mois. Selon ses dires, elle ne mangeait que des raisins secs, des cacahuètes, de la farine de maïs crue et des haricots à moitié cuits, bravant les éléments sans pouvoir communiquer avec sa famille ou le monde extérieur.



Jenny prétend même avoir été battue par un membre du personnel pendant son calvaire. Elle dit même avoir aidé quelqu'un à dépecer un écureuil pour se nourrir, et on lui a offert la patte de l'animal pour le récompenser de son effort. Aujourd'hui âgée de 45 ans, elle considère toujours ce qui lui est arrivé comme un kidnapping.



Mais en réalité, son épreuve, et d'autres semblables au cours de son adolescence, ont été entièrement payées par sa mère et le nouveau mari de la comédienne à l'époque, l'acteur Tom Arnold. Le but était de la faire maigrir.



Aujourd'hui encore, Jenny ne comprend pas vraiment pourquoi elle a été mise dans de telles situations à plusieurs reprises et pourquoi on l'a empêchée de vivre une vie d'adolescente normale. Pour autant qu'elle le sache, sa seule transgression était "d'être grosse". Elle dit avoir été de nombreuses fois dans ce genre de camps.



Les problèmes ont commencé lorsque Pentland avait 13 ans, vers 1989. Alors que sa mère s'adapte à la nouvelle célébrité de la série à succès, elle doit également faire face à son divorce avec le père de Jenny, Bill. Jenny et ses frères et sœurs sont devenus des pions dans la bataille judiciaire de leurs parents.



"Sur les conseils des avocats, tout ce que nous faisions était enregistré et utilisé pour faire avancer le récit de celui des deux parents qui poursuivait l'autre à ce moment-là", écrit-elle. "Si je revenais de chez mon père chez ma mère avec de la terre sous les ongles, les avocats de Roseanne Barr le notaient. Si je prenais du poids, les avocats le notaient aussi."



Jenny a pris du poids durant cette période difficile. Elle a également commencé à se couper en réaction au stress. Elle raconte que Roseanne a commencé à verser du Coca-Cola sur la nourriture de sa fille pour qu'elle ne mange plus.



Malgré ce récit, Jenny a maintenu une relation avec sa mère, et a même passé du temps en tant que scénariste sur son émission. La série ABC relancée par Barr a été annulée en 2018 après un tweet raciste, puis est revenue à l'antenne sans elle. Elle semble ne pas avoir de rancune envers Roseanne.