L'actrice Karin Viard dézinguée après avoir donné une fessée à une journaliste en plein Festival d'Angoulême

Lors du Festival du film francophone d'Angoulême, Karin Viard s’est fait remarquer en fessant une journaliste.

Dans un article consacré au Festival du film francophone d'Angoulême, un journaliste s’attaque à Karin Viard et son comportement jugé « balourd ». Invitée du prestigieux événement, la comédienne s’est visiblement distinguée en assénant une fessée sonore à une journaliste qui la précédait dans les escaliers. "Désolée, je n’ai pas pu résister à ces belles fesses", a-t-elle plaisanté.



Une extravagance qui lui vaut de s’attirer le courroux de notre confrère de la Charente Libre. La jeune femme ciblée par Karin Viard serait ainsi trouvée « réduite en public au rang de fessier à fesser ». Et le journaliste de rappeler : "Karine Viard a-t-elle oublié qu’en 2018, au micro de RTL, elle avait déclaré, en se réjouissant de l’émergence de #metoo, qu’on pouvait désormais dire aux hommes: ‘Vous m’avez mis une main au c** dans le métro, vous pouvez être condamné pour ça.’"