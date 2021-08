L'actrice Markie Post (L'homme qui tombe à pic, Les frères Scott, Mary à tout prix ) est décédée

Markie Post, l'actrice connue pour ses rôles dans "L'homme qui tombe à pic, la Croisière s'amuse, Mary à tout prix" et "The Fall Guy", est décédée. Elle avait 70 ans.

Markie Post est décédée samedi, a confirmé dimanche sa manager Ellen Lubin Sanitsky à CNN. "C'est avec une grande tristesse que la famille de l'actrice Markie Post partage ce soir son décès après une bataille de trois ans et dix mois contre le cancer", a déclaré sa famille dans un communiqué.

Markie Post avait choisi de continuer à travailler malgré la lutte contre le cancer et les traitements de chimiothérapie, "déterminée à en faire son "travail secondaire", indique le communiqué, ajoutant que l'actrice a joué un rôle dans un film de Noël et était une guest star fréquente de La série ABC "The Kids Are Alright" pendant ce combat.

"Mais pour nous, notre fierté est qui elle était vraiment en plus de ce combat: une personne qui a fait des gâteaux élaborés pour des amis, cousu des rideaux pour les premiers appartements et nous a montré comment être gentil, aimant et indulgent dans un monde souvent dur", a déclaré sa famille.

Plusieurs célébrités qui ont travaillé avec elle lui ont également rendu hommage.

L'actrice Sophia Bush, qui a joué la fille de Markie Post dans la série Chicago P.D. diffusée sur NBC, a rendu hommage à l'actrice sur Twitter ce dimanche. "Je suis juste navrée d'apprendre le décès de Markie … Elle était un roc. Une lumière. Un grand ami et une partenaire de scène phénoménale. Elle a apporté du soleil partout où elle allait. Mes Prières vont à elle et sa famille", a tweeté Sophia Bush.

Tyler Hilton qui a joué à ses côtés dans la série "Les frères Scott" a également rendu hommage à l'actrice sur Instagram. L'acteur et musicien a écrit: "J'ai pleuré comme je ne l'avais plus fait depuis longtemps quand j'ai entendu que tu nous as quittés hier Markie… Quand je t'ai vue il y a quelques semaines, j'ai pensé que je t'avais serrée assez fort, et que je t'avais dit assez que je t'aimais.(...) Je n'ai pas pensé une seconde au pire. Tu allais être dans ma vie pour toujours, Winnie te considérerait comme de la famille, il nous restait tellement de rires, de câlins, de dîners et de Noël… Mais hier, c'est devenu réel pour la première fois. Les publications Insta ne pourront jamais rendre justice à une personne aussi importante… Et je pleure encore en écrivant ceci… Putain. Celui-ci fait tellement mal. Je ne veux pas le dire… Je ne veux pas dire au revoir. Donc je te dis que je t'aime et t'aimerai toujours."