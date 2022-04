L’actrice qui joue Eleven dans Stranger Things "dégoûtée" de son hypersexualisation par le public

C’est malheureusement une réalité à laquelle les acteurs-ados qui grandissent dans une série ou un trilogie doivent faire face. Millie Bobby Brown, l’actrice qui joue Eleven dans Stranger Things a récemment accordé une longue interview pour le podcast "The Guilty Feminist". Dans cette entrevue, l’actrice âgée de tout juste 18 ans, s’est largement confiée sur son évolution en tant que femme.

Elle a ainsi livré se sentir "surveillée" puisque passée de l’adolescence à l’âge adulte devant des millions de spectateurs et jugée par un public qui s'adonne à des commentaires de plus en plus "grossiers" à son égard.

"Je vois une différence dans la manière dont les gens se comportent, et une différence dans la manière dont la presse et les réseaux sociaux réagissent depuis que je suis majeure”, a-t-elle expliqué au micro de "The Guilty Feminist". "Deux semaines avant d’avoir 18 ans, j’ai remarqué que je commençais à être plus sexualisée qu’auparavant.”

Elle a estimé cette situation "dégoûtante" et bien "réelle". "Toutes les jeunes filles sont sexualisées. Je suis victime de cela en ce moment, et je l’ai toujours été", a-t-elle souligné.

Forcément amenée à poser devant les objectifs, à se maquiller et exposée sur les réseaux sociaux, Millie Bobby Brown regrette ce jugement latent de la part du public. "N’importe quel ado de 18 ans essaye de devenir adulte, d’avoir des relations amoureuses, amicales, d’être aimé et de s’intégrer. Ce n’est pas évident et il faut le faire tout en trouvant qui vous êtes. La seule différence, évidemment, est que je vis dans la sphère publique et cela peut donc être écrasant."

La saison 4 de "Stranger Things" sort en mai.