L'actrice Rebel Wilson a perdu énormément de poids: elle raconte comment

Rebel Wilson n'en peut plus. Les kilos en trop, ce n'est plus pour elle. L'actrice a révélé qu'elle accordait enfin la priorité à sa santé après des années en surpoids. Et de faire cette étonnante confession après avoir perdu 18 kilos: "Mes patrons du cinéma me payent beaucoup d'argent pour rester grosse''.

Rebel est fière de sa transformation physique. Elle inonde son compte Instagram avec d'incroyables clichés de sa transformation. Au journal du Sun, elle détaille: "J'ai eu 40 ans en mars et j'ai décidé que ce serait l'année pour moi pour me concentrer uniquement sur ma santé."

"Ce n'est pas comme si je voulais perdre du poids et atteindre un certain nombre. C'est plus que cela, il s'agit de gérer mentalement pourquoi je mange trop'', a-t-elle poursuivi.

Rebel - qui a connu une renommée internationale avec des rôles dans Bridesmaids et How To Be Single - a déclaré qu'elle avait été affectée émotionnellement de devoir rester à une certaine taille pour les patrons hollywoodiens. Il y a en effet peu d'actrices rondes.

"J'avais un programme de séances d'exercices, ce qui a été difficile à suivre avec les restrictions sur les coronavirus '', a déclaré la star.

Rebel a ajouté qu'elle était heureuse que les salles de sport rouvrent enfin en Australie parce qu'elle était prête à intensifier son entraînement et à faire ses pompes.

"Je devais sortir au parc et m'allonger sur la terre en faisant mes abdos", a-t-elle ri. "C'est un peu brutal et il fait froid le matin."

Le mois dernier, la star hollywoodienne a promis de perdre du poids et d'atteindre les 75 kg.