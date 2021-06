L'actrice Romy Walthall (Volte Face, Clair de Lune) est décédée à l'âge de 57 ans

L'actrice américaine Romy Walthall est décédée des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 57 ans. C'est son fils l'acteur et réalisateur Morgan Krantz qui a fait l'annonce sur son compte Instagram. Romy Walthall était connue pour ses rôles dans les films "The House of Usher" et "Volte Face". Elle a également tenu des rôles secondaires dans des séries dans Hooker, Clair de lune, Code Quantum, La loi est la loi, Hotel Malibu avec la star Jennifer Lopez, X-Files et plus récemment Nash Bridges ou Touche pas à mes filles.

Ancienne Miss Pasadena, l'actrice était devenue un visage bien connu des séries des années 80. Elle avait 3 enfants.