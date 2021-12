L'actrice Veronica Forqué, la "Kika" de Pedro Almodovar, s'est suicidée

L'actrice espagnole Veronica Forqué, qui avait incarné le célèbre personnage de "Kika" dans le film éponyme de Pedro Almodovar, s'est donnée la mort et son corps a été retrouvé lundi à son domicile à Madrid, a-t-on appris de source policière.

L'actrice de 66 ans, l'une des plus populaires du cinéma espagnol des années 1980 et 1990, connue également pour ses rôles dans "Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?" ("¿Qué he hecho yo para merecer esto!") et "Matador" de Pedro Almodovar, "s'est suicidée chez elle à Madrid", a expliqué cette source sans fournir davantage de détails.



"Adieu Veronica Forqué. J'ai travaillé il y a quelques années avec elle et j'ai le souvenir d'une femme douce, spirituelle et d'une très bonne partenaire de jeu. R.I.P", a tweeté l'acteur Antonio Banderas peu après l'annonce de son décès. Née à Madrid en 1955, elle est la fille du réalisateur José Maria Forqué et de l'écrivaine Carmen Vazquez-Vigo.



Faisant ses débuts au cinéma sous la direction de son père au début des années 1970, elle a vu sa carrière couronnée de quatre prix Goya, meilleure actrice (1988 et 1994 pour Kika) et meilleur second rôle féminin (1987 et 1988). Elle a également joué au théâtre et à la télévision.



Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be.