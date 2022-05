L’adorable révérence de Patrick Bruel à son ex-femme et mère de ses enfants, l’auteure Amanda Sthers

Ils sont divorcés depuis 2007 mais leurs rapports sont indéniablement au beau fixe.

Patrick Bruel et Amanda Sthers sont restés mariés trois ans et ont eu ensemble deux enfants, Oscar (19 ans) et Léon (17). Ils forment aujourd'hui un ex-couple modèle.

Ce mercredi 4 mai, le chanteur de Cassez la voix a prouvé une fois de plus cette bonne entente sur les réseaux sociaux.

A l’occasion de la sortie du livre de son ex-femme, intitulé Le Café suspendu, Patrick Bruel a publié un adorable message de promotion et de respect envers Amanda Sthers. "Tellement émouvant…Tellement réussi", écrit-il sur son compte Instagram. "Une fois de plus Amanda Sthers nous emmène loin, très loin et en même temps si près de ce que nous sommes sans le savoir parfois."

En face de cet hommage, le chanteur pose en photo avec l’ouvrage sorti ce mardi chez les libraires. "Un regard, une main tendue, un café offert au destin, une histoire…puis une autre…

Merci Amanda (…)". Celle-ci a rapidement répondu à ce post: "Olala merci beaucoup ???? touchée."

Amanda Sthers est l'auteure d'une vingtaine de romans et pièces de théâtre. Elle a également écrit une soixantaine de d'épisodes de la série Caméra café.