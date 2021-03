L'agent de sécurité de Brigitte Macron qui fait beaucoup parler de lui

Remarqué par la presse étrangère, l'homme en charge de la sécurité de la Première Dame de France ne laisse apparemment pas certain(e)s indifférent(e)s, semble-t-il.

Le Point révèle que son look et son physique suscitent de nombreux commentaires, et même un peu de jalousie chez certains de ses collègues, peut-on lire dans le magazine.

Le lieutenant Fabien, âgé de 44 ans, travaille pour le palais de l'Elysée depuis 2017. D'abord adjudant-chef, le gendarme a rapidement gravi les échelons pour devenir lieutenant, trois ans plus tard.

C'est lui qui accompagne Brigitte Macron lors de chacun de ses déplacements.



