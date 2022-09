L'ancienne maison californienne de Johnny Cash a été vendue pour 1,85 million de dollars (photos)

Un fan du célèbre chanteur Johnny Cash a réalisé son rêve : acheter la maison de son chanteur préféré. En effet, il vient d'acquérir son ancienne villa située dans la région de Casitas Springs, en Californie. La somptueuse villa est en vente depuis juin 2022 selon l'agence immobilière "Top Ten Real Estate Deals". Elle était affichée au prix de 1,795 million de dollars.



@TOP TEN REAL ESTATE DEALS

Johnny Cash a construit cette maison en 1961. La superficie totale de la villa est de 418 mètres carrés. La propriété correspond en tout point aux envies de Johnny Cash. Selon les agents immobiliers responsables de la vente, "il a parcouru toutes les pièces et a décidé de leur emplacement et de leur disposition exacts". Le célèbre chanteur avait prévu de vivre une vie paisible dans les collines californiennes avec sa femme et ses trois enfants. La bâtisse est à l'écart de l'agitation de Los Angeles. Seulement, 5 ans après avoir construit la maison, le couple se sépare.



Les anciens habitants de Casitas Springs racontent que le chanteur installait des haut-parleurs sur la colline dans le jardin de la maison et donnait des concerts pour les maisons situées en contrebas.



La propriété se trouve au bout d'une longue allée. Le jardin qui s'étend sur deux hectares est bordé d'arbres et de fleurs chers à Johnny. Le studio dans lequel il enregistrait ses tubes a été préservé. Au total, la maison compte cinq chambres, une piscine, un bureau mais aussi un espace barbecue. Le tout avec une vue imprenable sur la vallée d'Ojai.



Un fan aurait donc fait l'acquisition de ce bien d'exception pour la modique somme de 1,85 million de dollars soit 1,89 million d'euros. Un rêve qui a tout de même un certain prix.