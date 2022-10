Meurtre de Lola: Jean-Luc Reichmann supprime un tweet polémique sur l’affaire

Célèbre animateur de TF1, Jean-Luc Reichmann a récemment supprimé un de ses tweets à cause d’un hashtag qui a déchaîné la toile.

"Meurtre de Lola 12 ans. Intolérable, inimaginable. Je n’ai pas les mots devant une telle horreur. Ensemble, continuons ce combat, protégeons nos enfants." Voilà le tweet en question que l’animateur a posté suite à l’affaire Lola qui secoue actuellement toute la France.

À première vue, ce tweet n’a aucune raison d’attiser la colère des internautes. L’erreur se situe plus précisément au niveau des fameux hashtags qu’il a utilisés. Un des deux # mentionnait Léo Mattéi, qui fait référence à la série dans laquelle il joue le chef d’une brigade qui lutte contre les délits sur mineurs.

Certains l’accusent de faire de la publicité pour sa série grâce à cette sombre histoire. Disponible en ligne peu de temps, les internautes n’ont pas hésité à exprimer leur indignation face ce geste. "Un grand professionnel Jean-Luc. La petite promo même dans les pires moments" ou encore "Pouah, c’est chaud… Ça me rappelle Cauet qui avait fait un truc dans le même genre, mais je me souviens plus du contexte", peut-on lire. L’animateur à vite supprimé son tweet afin de ne pas créer une plus grande polémique. Attention à la marche Jean-Luc.