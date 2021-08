L'athlète An San harcelée à cause de ses cheveux courts: un hashtag et des photos pour la soutenir sur Twitter (photos)

L'athlète sud-coréenne An San a remporté pas une, mais trois médailles d'or aux JO de Tokyo. Et au lieu d'être acclamée, sa victoire est vite passée à la trappe à cause d'une vaste polémique autour de sa coupe de cheveux, jugée "trop courte". Pour soutenir la sportive, un hashtag a émergé sur le réseau social Twitter. Et grâce à l'initiative #women_shortcut_campaign, les femmes aux cheveux courts du monde entier partagent des photos d’elles sur la toile.

À tout juste 20 ans, l'athlète An San est championne olympique. Et elle est même rentrée dans l'Histoire à tout jamais! Sud-coréenne d'origine, An San a remporté l’or en tir-à-l'arc individuel, en double mixte et par équipe dames, ramenant ainsi trois médailles d'or au pays. Il s'agit de la première archère à remporter les 3 médailles durant les mêmes jeux depuis 1904!

Sa fierté est la nôtre malgré un contexte entre attente excessive et discrimination

Malheureusement, sa triple victoire a vite été éclipsée par une avalanche de commentaires misogynes sur les réseaux sociaux, présents par milliers. Pourquoi un tel déferlement? L'archère aurait une coupe de cheveux que les internautes jugent "trop courte". Selon eux, les cheveux courts seraient même moins représentatifs des femmes! En Corée du Sud, porter cette coupe est encore, malheureusement, mal vu en société et associé à un acte féministe.

Le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in a tenu néanmois à féliciter, sur son compte Twitter, la jeune championne pour ses trois sacres olympiques. Selon lui, "sa fierté est la nôtre malgré un contexte entre attente excessive et discrimination" autour de la jeune sportive.

Le hashtag #women_shortcut_campaign sur Twitter pour la soutenir

Face à ce déferlement de commentaires mysogines et de haine, les internautes ont voulu soutenir l'athlète. Ainsi, un hashtag a emergé sur le réseau social Twiter, #women_shortcut_campaign sous lequel les femmes du monde entier partagent des clichés d'elles aux cheveux courts accompagnés de messages ultra-bienveillants.

An San n’est enfin plus seule dans ce combat et peut ainsi compter sur le soutien d'internautes du monde entier qui partagent des selfies accompagnés de messages remplis d’espoir et de bienveillance, comme en témoignent les clichés ci-dessous.

"De Montreal... Eh oui... Croyez-le ou non, même avec les cheveux courts, JE SUIS UNE FEMME".

"Avoir les cheveux courts ne fait pas de moi une demie-femme et ne m'a jamais empêché de gagné un prix"

"Du Guatemala jusqu'en Corée"

"Nous sommes tous.tes beaux, nous sommes tous le personnage principal de notre propre histoire"

"Je me suis rasée la tête en octobre dernier et ça a été l’une des meilleures expériences de ma vie ! J’ai appris à vraiment aimer mon visage, mon gros nez, mes taches de rousseur, tout. Et la repousse a également été très gratifiante. Les cheveux courts sont aussi incroyables !"

"Plus d'amour, moins de haine"

"Pourquoi la longueur des cheveux compte-t-elle autant?"