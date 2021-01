L'avertissement de Michel Cymes à Cyril Hanouna face aux critiques dont il est la cible: "J'ai une avocate qui surveille tout ça"

Depuis le début de la crise Covid, Michel Cymes a parfois été la cible de critiques. Il a d'ailleurs reconnu ses torts et s'est excusé lorsque, au début de la pandémie, il avait minimisé les risques du coronavirus.

Face aux nombreuses attaques dont il a été victime, Michel Cymes a répondu en allant sur le terrain pour prêter main forte aux soignants, mais aussi en continuant d'expliquer les choses à la télévision, en espérant toucher le public. Mais cela comporte des risques, comme celui d'être très exposé aux critiques, comme il l'a expliqué dans une Facebook Live organisé par Télépro.

"J’ai pris conscience que quand vous êtes en vitrine comme je le suis, parce que je suis un médecin écouté par les Français, vous prenez le pavé dans la gueule… Alors que ceux qui sont derrière et qui disent la même chose et qui sont moins visibles, sont moins attaqués", a-t-il expliqué.

"J’ai pas attendu que ces gens-là me donnent des conseils pour aller aider en réanimation au début de la pandémie. Ceux-là parlent de choses qu’ils ne connaissent pas", a-t-il ajouté à propos des "haters" qui s'en prennent à lui.

Il accepte la critique mais reste sur ses gardes

Et parmi ceux qui le critiquent volontiers il y a les chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Michel Cymes a donc mis en garde Cyril Hanouna :

"Je n’ai pas envisagé de procédure. Après j’ai une avocate qui surveille tout ça. Je l’ai dit, je le répète. La critique des émissions, bien évidemment, il n’y a aucun problème. Qu’on dise que je suis nul comme animateur, il n’y a aucun problème. Franchement, c’est la liberté de critique et ça, ça ne me dérange pas", a-t-il déclaré.

Il a ensuite déclaré que ce qu'il ne tolérait surtout pas, c'est d'être insulté gratuitement. C'est la limite à ne pas franchir...

"Après je pense qu’il est plus intelligent d’argumenter plutôt que de simplement s’en prendre à une personne. Et puis surtout, la limite, c’est les insultes. A partir du moment où il y aura diffamation ou insulte, je verrai les choses autrement. Je surveille de très près. Parce que je n’ai pas du tout l’intention de me faire insulter ni par une émission ni par qui que ce soit dans la rue sans réagir."