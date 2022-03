L'avis de Courteney Cox sur "Friends" presque 20 ans après l'arrêt de la série

Pendant dix ans, Courteney Cox a interprété Monica Geller dans la série culte Friends. A tout jamais marquée par ce rôle, comme ses cinq autres acolytes, l'actrice américaine est régulièrement interrogée sur le programme qui la fait connaître.

Invitée de l'émission «Sunday Today» présenté par Willie Geist, celle qui a joué l'adorable et maniaque Monica sur le petit écran a avoué avoir tourné tellement d'épisodes que certains souvenirs lui échappent. Avant l'épisode de retrouvailles diffusé l'an dernier, elle a du "regarder les dix saisons" pour bien se rappeler de tout. "Des fois je me disais 'Je ne me souviens pas avoir été là'".

Outre cette amnésie passagère, Courteney Cox a également donné son avis sur la série et sur son vieillissement. "Peu importe la génération qui la regarde. Ça tient le coup. Je pense que cette comédie est pertinente (…) Les gens peuvent s’identifier à chaque personnage", a confié l'actrice désormais âgée de 57 ans, nostalgique.