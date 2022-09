L’étonnant nouveau tournant que le chanteur Slimane vient de donner à sa carrière

Le chanteur Slimane est officiellement multitâche. L’artiste suivi par quasi un million de personnes a annoncé le nouveau tournant qu’il donnait à sa carrière. Il vient effectivement de lancer sa propre marque… de cosmétique. Cela s’appelle "cousin.e.s" et rien que cette écriture inclusive promet quelque chose demoderne. En partenariat Bogart, grande maison de produits cosmétiques, Slimane rentre dans le business du capillaire. Sur la page Instagram dédiée, on peut lire quelques détails sur la "création d’une marque de capillaires naturels" qui développe des "soins experts dédiés aux cheveux secs, bouclés, frisés, crépus et aux cuirs chevelus sensibles". La marque sera commercialisée en novembre 2022.

Une multitude de soutiens a été relayée par le chanteur lui-même sur les réseaux sociaux.