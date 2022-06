L'étonnante raison pour laquelle Kim Kardashian se dit prête à "manger du caca" tous les jours

Kim Kardashian continue de surprendre ses fans avec ses réponses sans filtre. La star de téléréalité a admis qu'elle serait prête à "manger du caca", à condition que cela lui permette de rester jeune. "Je suis prête à tout essayer", a déclaré la star des "Kardashians", âgée de 41 ans, au New York Times dans une interview publiée mercredi, et dont les propos ont été relayés par Slate.



"Si vous me disiez que je devais littéralement manger du caca tous les jours et que j'aurais l'air plus jeune, je pourrais. Je pourrais tout simplement", a-t-elle plaisanté.



Naturellement, il n'a pas fallu longtemps pour que les trolls réagissent à ses commentaires via les médias sociaux. "Pourquoi ai-je l'impression que cela signifie qu'elle l'a déjà fait ?", s'est demandé un utilisateur d'Instagram, tandis qu'un autre a commenté : "La question est de savoir combien de caca."