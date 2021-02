L'ex amant de la princesse Diana, James Hewitt, recherche désormais l'amour sur Tinder

Il a acquis une notoriété en rendant publics les détails de sa liaison avec la princesse Diana, menée en secret alors que le mariage de la princesse avec le prince de Galles se désintégrait.

Quelque 35 ans après être devenu l’instructeur d’équitation de Diana, puis s’être frayé un chemin dans son coeur, James Hewitt souhaite retrouver l'amour à 62 ans, et ce, via l'application de rencontres Tinder, révèle ce mercredi matin le Daily Mail. Le principe de ce site de rencontres est simple: vous glissez vers la gauche pour rejeter quelqu'un ou vers la droite pour pouvoir correspondre avec cette personne et lui montrer votre intérêt.