L’ex de Kanye West l’accuse de harcèlement

Kanye West et Amber Rose sont sortis ensemble de 2008 à 2010. Dix ans après la rupture, le mannequin se sent encore harcelée par son ex.

Le rappeur Kanye West et le mannequin, Amber Rose, ont vécu une histoire d’amour de deux ans… il y a dix ans. Depuis, Kanye West semble persécuter son ex compagne dans les médias dès qu’il en a l’occasion.

La jeune femme a donc profité d’une récente interview pour expliquer qu’elle se sentait harcelée par son ex depuis dix ans. "Nous sommes des personnes vraiment très différentes. J’ai de la compassion, j’ai de l’empathie, je suis une bonne personne et c’est pour cela que les gens m’aiment. C’est aussi pour cela que toutes les personnes avec qui je suis sortie m’ont toujours aimée. Personne ne dit du mal de moi à part lui. Parce que je suis partie. Je ne suis pas comme lui."

Elle raconte qu’elle ne veut pas tirer d’argent de cette histoire, bien qu’on lui ai plusieurs fois proposé d’écrire un livre sur le sujet. "L’argent n’est pas toujours bon à prendre. Cela ne m’aurait pas rendue heureuse, même s’il s’agit de quelqu’un qui s’en est pris à moi. Parce que c’est ce qu’il a fait pendant dix ans."

Il m’a harcelée, il m’a intimidée pendant dix ans.

Depuis dix ans, les deux stars ont refait leur vie: Kanye West avec Kim Kardashian et leurs enfants, et Amber Rose avec le producteur Alexander Edwards. "J’ai un mari extraordinaire et j’ai deux beaux enfants. Dernièrement il m’a traitée de prostituée lors d’un meeting. Dix ans plus tard… mais laisse-moi tranquille."

