L'ex épouse de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a retrouvé l'amour dans les bras d'un professeur de sciences

MacKenzie Scott, l'ex-épouse de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a retrouvé l'amour. Elle a épousé un professeur de sciences de Seattle qui enseigne à l'école privée dans laquelle ses enfants sont inscrits.

L'ex épouse de Jeff Bezos est à la tête d'une fortune estimée à 53 milliards de dollars. Elle a divorcé du fondateur d'Amazon en 2019 après 25 ans de mariage. Celui-ci entretenait une relation avec une animatrice de télévision américaine.

Le nouveau mari de MacKenzie est âgé de 50 ans et s'appelle Dan Jewett. Rien n'a été révélé sur leur rencontre, ni depuis combien de temps ils sont ensemble.

Jeff Bezos qui partage quatre enfants avec son ex-femme, a déclaré dans un communiqué via un porte-parole d'Amazon: "Dan est un gars tellement génial, et je suis heureux et excité pour eux deux''.

Le couple a mentionné pour la première fois son mariage publiquement ce samedi dans un article rédigé sur le site Giving Pledge - un site où les milliardaires et les millionnaires jurent de consacrer leur richesse aux autres.

MacKenzie Scott, qui est auteur et philanthrope, a également changé sa biographie sur le site d'Amazon. Elle explique vivre à Seattle avec ses quatre enfants et son mari Dan.

Une source a confirmé le mariage de Scott et Jewett dans le Wall Street Journal.

Dans un message diffusé sur le site des milliardaires, Dan Jewett a déclaré qu'il rejoignait l'engagement de son épouse à "donner une énorme richesse financière au service des autres''.

"Il est étrange d'écrire une lettre indiquant que je prévois de donner la majorité de ma richesse au cours de ma vie, car je n'ai jamais cherché à rassembler le type de richesse nécessaire pour avoir envie de dire qu'une telle chose aurait une signification particulière'', a écrit Dan Jewett.

"J'ai été enseignant pendant la majeure partie de ma vie, ainsi qu'un élève reconnaissant de la générosité de ceux qui m'entourent. Cela a signifié faire de mon mieux pour suivre leur exemple en transmettant des ressources de toutes sortes - du temps, à l'énergie, aux possessions matérielles - quand je les ai eues à donner", décrit le nouveau mari de MacKenzie.

"Et maintenant, ironie du sort, je suis marié à l'une des personnes les plus généreuses et les plus gentilles que je connaisse - et je la rejoins dans un engagement à transmettre une énorme richesse financière au service des autres. ''