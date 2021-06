L'ex ministre britannique de la Santé Matt Hancock avait célébré Noël avec sa femme... et sa maîtresse

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock, au coeur de l'action gouvernementale contre la pandémie, a démissionné samedi pour avoir violé les restrictions contre le Covid en entretenant une liaison avec une conseillère, étalée dans tous les médias.

De son côté, c'est la consternation pour l'épouse de Matt Hancock, Martha, qui pensait que leur mariage était "heureux et stable" et était même amie sur Facebook avec la maîtresse de son mari, révèle le Sun.

Martha n'avait aucune idée que son mari depuis 15 ans avait une liaison jusqu'à ce qu'il le lui annonce jeudi soir et informe son épouse que leur mariage était terminé.

Des amis de la famille ont déclaré au Daily Mail que la révélation a été un choc pour Martha, qui pensait que leur mariage était "heureux et stable" et n'avait aucun soupçon sur Gina Coladangelo.

Comme son mari, elle avait rencontré Gina Coladangelo à l'Université d'Oxford - et le couple était devenu ami sur Facebook.

Dans des détails plus croustillants, le Daily Mail a également rapporté aujourd'hui que Gina Coladangelo et son mari Oliver Tress, le fondateur d'Oliver Bonas, avaient célébré Noël avec la famille Hancock dont elle était proche.

Matt Hancock a finalement cédé aux pressions pour qu'il démissionne de son poste au Cabinet de la Santé et a publiquement déclaré: "Je tiens à réitérer mes excuses pour avoir enfreint les directives et m'excuser auprès de ma famille et de mes proches de leur avoir fait subir cela. J'ai aussi besoin d'être avec mes enfants en ce moment."

Il a admis qu'il avait "laissé tomber" les millions de personnes qui avaient fait des sacrifices pendant la pandémie après avoir été filmé en train d'embrasser l'assistante Gina Coladangelo.