L’ex-Miss France Delphine Wespiser révèle qu’elle s’appelait Kevin à la naissance

Delphine Wespiser , Miss France 2012, vient de dévoiler son livre Devenir pleinement et sereinement soi. Elle y fait une étonnante révélation sur sa naissance...

"Je devais m’appeler Kevin", dévoile l'actrice. "Enceinte de moi, ma mère, comme mon père, voulait garder secret le sexe et le découvrir à la naissance. Ce jour-là, Lio, mon grand frère, allait enfin savoir s’il allait avoir sa petite sœur. Mon père était en pole position, prêt à scruter le sexe de ce deuxième enfant tant attendu: neuf ans entre mon frère et moi! Bien que débordé par l’émotion, mon père a vu une petite fille, mais il a écouté sans la contredire la sage-femme qui, après m’avoir enroulée dans un lange, leur a annoncé: “C’est un petit garçon!”. Mon père avait sûrement mal vu. Mes parents ont décidé de m’appeler Kevin", poursuit-elle.



Delphine Wespiser n’a porté ce prénom que durant quelques minutes, jusqu’au retour du médecin.



"Il s’est approché de mes parents et leur a adressé un 'Félicitations pour votre petite fille!'. Mon père lui a répondu du tac au tac (avec la peur d’un échange de bébés): "Ah non, nous c’est un garçon: Kevin". Au même moment, la porte s’est ouverte, la sage-femme est entrée dans la pièce, rouge de honte, et a bafouillé: 'Je... Je me suis trompée, vous avez une petite fille!'. Fou de bonheur, mon père a tranché: 'Ce sera Delphine'".