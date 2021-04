L'ex-nounou de Mel B au coeur du scandale du divorce de la chanteuse a trouvé une reconversion

L'ex-nounou de la "Spice Girl", Mel B, Lorraine Gilles, se lance dans un nouveau chapitre de sa vie et se concentre sur son avenir - quatre ans après s'est retrouvée au milieu d'un scandale très médiatisé dans la presse People, Mel B l'accusant d'être la cause de son divorce avec Stephen Belafonte.

Lorraine Gilles avait alors révélé que non seulement c'était Mel-B qui l'avait invitée à faire des trios avec elle et son ex-mari Stephen Belafonte - et que le chanteur les "filmerait".

Après cette affaire scandaleuse, Lorraine Gilles, âgée de 30 ans, a décidé de commencer un nouveau chapitre de sa vie. L'ancienne nounou veut oublier cette période difficile de sa vie et transformer le "négatif en positif" avec sa nouvelle entreprise.

Elle a créé sa page coquine sur le site OnlyFans qui offre des clichés et des vidéos sexy. "Je travaillerai avec la société Content X de Bella Thorne pour certains de mes contenus pour adultes, ce qui me passionne énormément", a révélé la jeune femme au journal du Sun.